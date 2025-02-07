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Konya'da Şarampole Devrilen Otomobilde Bebek Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Konya Ereğli'de gerçekleşen trafik kazasında 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:58
Konya'da Şarampole Devrilen Otomobilde Bebek Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Konya'da Üzücü Trafik Kazası

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, şarampole devrilen bir otomobilde bulunan 6 aylık bebek hayatını kaybetti. Kazada toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Kadri Narin (55) yönetimindeki 06 ECC 921 plakalı otomobilin Adana-Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmesiyle gerçekleşti. Kazanın ardından, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ve Hastaneye Kaldırılma

Kazada yaralanan sürücü ile birlikte araçta bulunan Abdullah Aytekin (26), Çiğdem Aytekin (35) ve Müyesser Narin (51) de sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldılar. Ancak, ne yazık ki, 6 aylık Lina Aktekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu acı olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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