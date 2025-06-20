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Konya'da Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Konya merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, 116 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 12:01
Konya'da Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Konya'da 11 Şüpheli Siber Dolandırıcılık Operasyonuyla Ele Geçirildi

Konya merkezli olarak düzenlenen geniş kapsamlı bir siber dolandırıcılık operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcıların teknolojik eşya, tarım aleti, mobilya ve bisiklet gibi ürünlerin sahte internet satışı ilanlarıyla vatandaşları nasıl dolandırdığına dair kapsamlı bir soruşturma başlattı.

4 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Gözaltına alınan şüphelilerin yakalanması için Konya, Mersin, Gaziantep ve Mardin illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, dolandırıcılık suçlarının yanı sıra uyuşturucu kullanmak gibi birçok suç kaydı bulunan şüphelilerin 116 milyon 500 bin lira değerinde hesap hareketi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Bu operasyon, siber suçlarla mücadelede önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı....

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Kente getirilen şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı....

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Kente getirilen şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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