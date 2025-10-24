Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 100 Tabanca Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 100 tabanca ele geçirildi
Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 100 ruhsatsız tabanca ile 100 şarjör ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Operasyonun detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya-Adana kara yolunda seyir halindeki bir aracı durdurdu.
Aramada bulunanlar
Yapılan aramalarda, aracın gizli bölmelerinde 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi.
Gözaltı
Operasyon kapsamında sürücü gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.
