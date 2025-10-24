Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 100 Tabanca Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Konya'da düzenlenen operasyonda aracın gizli bölmelerinde 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 12:36
Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 100 Tabanca Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 100 tabanca ele geçirildi

Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 100 ruhsatsız tabanca ile 100 şarjör ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya-Adana kara yolunda seyir halindeki bir aracı durdurdu.

Aramada bulunanlar

Yapılan aramalarda, aracın gizli bölmelerinde 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi.

Gözaltı

Operasyon kapsamında sürücü gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Konya'da 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjörün ele geçirildiği silah kaçakçılığı operasyonunda 1...

Konya'da 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjörün ele geçirildiği silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağlı Kaporta Ustası Ümit Marangoz, Fiberglas Helikopter Maketi Üretimine Hazırlanıyor
2
Hatay'da 2 Eve Giren Yılanlar İtfaiye Tarafından Yakalandı
3
Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
5
Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı 2 Kardeş Yaralandı
6
Yeryüzü Doktorları: 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' ile 39 Bin Katarakt Ameliyatı
7
Karabük-Zonguldak Hattı Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor