Konya'da Silahlı Saldırı: Baba ve 11 Yaşındaki Oğlu Öldü

Olayın Detayları

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak içindeki bir sitenin bahçesinde, içinde baba M.K. (33) ile oğlu S.K. (11)'nin bulunduğu 51 AEL 448 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede M.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan çocuk ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve Ele Geçirilenler

Baba ile oğlunun cenazesi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için yürüttükleri çalışmada, Çatalhüyük Mahallesi'nde olayda kullanıldığı değerlendirilen otomobili terk edilmiş olarak buldu.

Araçta yapılan aramada, saldırıda kullanıldığı düşünülen tabanca ele geçirildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Aileye Dair Bilgiler

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre M.K.'nin üç kızının bulunduğu ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Cenazeler, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Niğde'ye gönderilecek.