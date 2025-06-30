Konya'da Sinema Tırı Yaz Akşamlarını Renklendiriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Sinema Tırı Yaz Akşamlarını Şenlendiriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yaz ilk kez düzenlenen "Sinema Günleri" etkinliği ile, mahalle mahalle gezerek sinema keyfini ve beyaz perdede güzel anları Konyalılar ile buluşturuyor. Özellikle sinema olmayan mahallelerde yaşayan sinemaseverler için büyük bir fırsat sunuluyor.

Etkinlikler Beyşehir’de Başladı

Etkinliklerin ilki, Beyşehir ilçesinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezine uzak olan mahallelerde sosyal yaşamı canlandırmak amacıyla bu etkinlikleri başlattıklarını vurguladı. Başkan Altay, "Aileleri güzel bir kültür sanat etkinliğiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz," diye belirtti.

Hedef: Unutulmaz Yaz Anıları

Başkan Altay, yaz akşamlarının aileler için unutulmaz hatıralara dönüşmesi amacıyla, ilçe merkezleri, mahalleler ve turistik alanlarda dev ekranlar kurarak vatandaşlara sinema keyfi sunduklarını ifade etti. Özellikle çocuklar ve gençler için nostaljik bir deneyim olacağını da sözlerine ekledi.

Sinema Tırının Güzergahtaki İlk Durağı: Beyşehir

Sinema tırının ilk durağı, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü ve Huğlu mahalleleri oldu. Tır, daha sonra Yeşildağ, Esence, Sadıkhacı, Doğanbey, Karaali mahallelerinde ve Derebucak merkezde sinemaseverlerle buluşacak.

101 Noktada Sinema Gösterimleri

Büyükşehir Belediyesi, Sinema Günleri kapsamında yaz boyunca toplamda 11 ilçe merkezi, 85 eski belde ve 5 turistik/mesire alanı olmak üzere 101 ayrı noktada sinema gösterimleri gerçekleştirecek. Gösterimlerin, özellikle nüfusu binin üzerinde olan yerleşim birimlerinde ve vatandaşların yoğun olarak zaman geçirdiği alanlarda yapılacağı duyuruldu.

Konya Büyükşehir Belediyesince, kültür ve sanat etkinliklerinin merkez dışındaki ilçelere ve mahallere de taşınması amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Sinema Günleri" etkinliği, Beyşehir ilçesinde başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesince, kültür ve sanat etkinliklerinin merkez dışındaki ilçelere ve mahallere de taşınması amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Sinema Günleri" etkinliği, Beyşehir ilçesinde başladı.