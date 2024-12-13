Konya'da Suç Örgütü Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Konya'da Suç Örgütüne Operasyon

Konya'da, suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı arasından 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde yaşanan bir silahlı saldırının ardından harekete geçti.

Olayın Gelişimi

4 Temmuz'da, motosiklet kaskı takan bir zanlı tarafından M.Ç'nin bacağından vurulmasının ardından, asayiş ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Avrupa’da yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen N.A'nın, M.Ç’yi telefonla arayarak kendisine yurt dışında yaşayan ağabeyinin borcu bulunduğu gerekçesiyle tehdit ettiği belirlendi.

N.A, istediği parayı alamayınca M.Ç. ve ailesini tehdit etmeye devam etti. Ayrıca, Diyarbakır'dan bir şüpheliye para vererek M.Ç'yi vurması için görevlendirdiği tespit edildi.

Zanlının Yakalanması

Diyarbakır'dan lüks araçla Konya'ya getirilen zanlının, pusu kurarak M.Ç’yi bacağından yaraladığı ve ardından Aksaray'a kaçtığı belirlendi. 11 Aralık'ta düzenlenen operasyon sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren ve bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve motosiklet kaskı ele geçirildi.

Sonuç

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.