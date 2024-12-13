DOLAR
34,93 -0,19%
EURO
36,7 -0,23%
ALTIN
2.977,99 1,05%
BITCOIN
3.552.670,8 -1,93%

Konya'da Suç Örgütü Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Konya'da suç örgütü bağlantısıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2’si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:22
Konya'da Suç Örgütü Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Konya'da Suç Örgütüne Operasyon

Konya'da, suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı arasından 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde yaşanan bir silahlı saldırının ardından harekete geçti.

Olayın Gelişimi

4 Temmuz'da, motosiklet kaskı takan bir zanlı tarafından M.Ç'nin bacağından vurulmasının ardından, asayiş ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Avrupa’da yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen N.A'nın, M.Ç’yi telefonla arayarak kendisine yurt dışında yaşayan ağabeyinin borcu bulunduğu gerekçesiyle tehdit ettiği belirlendi.

N.A, istediği parayı alamayınca M.Ç. ve ailesini tehdit etmeye devam etti. Ayrıca, Diyarbakır'dan bir şüpheliye para vererek M.Ç'yi vurması için görevlendirdiği tespit edildi.

Zanlının Yakalanması

Diyarbakır'dan lüks araçla Konya'ya getirilen zanlının, pusu kurarak M.Ç’yi bacağından yaraladığı ve ardından Aksaray'a kaçtığı belirlendi. 11 Aralık'ta düzenlenen operasyon sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren ve bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve motosiklet kaskı ele geçirildi.

Sonuç

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' Birincisi Türkiye'nin
2
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Kazanımlarımız Mahkeme Süreci ile Tehdit Altında"
3
Kırklareli'nde Müzikali Dinle: 'Öylesine Bir Dinleti' Sahnelendi
4
Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Kişi İş Yerinde Öldürüldü
5
Trabzon'da Medeniyet Söyleşileri: Hak ve Adalet Üzerine Tartışmalar
6
ABD, Suriye'de Kaybolan Vatandaşını Geri Aldı
7
Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 16 Kişi Kurtarıldı

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı