Konya'da Trafik Kazası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da Feci Kaza

Konya'nın Karatay ilçesinde, gözü yaşlandıran bir trafik kazası meydana geldi. E.S.Ö. (17) yönetimindeki 42 AHY 820 plakalı otomobil, Fetih Caddesi'nde ilerlerken yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Olay Yeri

Kaza sonrası durumu gören vatandaşlar hemen acil yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hastaneye ulaştırmak için hızlı bir şekilde müdahale etti.

Müdahale Yetersiz Kaldı