Konya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'da İki Araç Çarpıştı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kızılcalar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir çift ve çocukları yaralandı. Olay, Metehan Caddesi'nde gerçekleşti.

Yaralıların Durumu

Kaza, Hüseyin I. yönetimindeki 42 VL 528 plakalı otomobil ile Ramazan Ö.'nün kullandığı 42 DFT 72 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi. Olayda, sürücü Hüseyin I., eşi Makbule ve 4 yaşındaki oğulları Yiğit Asaf I. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın meydana geliş nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift ile oğulları yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift ile oğulları yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.