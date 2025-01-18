Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu olay yerine acil hizmet ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 00:01
Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşanan trafikteki üzücü bir olayda, 6 kişi yaralandı. Kazaya, G.Y. yönetimindeki 68 EE 858 plakalı otomobilin, H.Ş. idaresindeki 42 AYV 534 plakalı cip ile çarpışması neden oldu.

Kaza, Seydişehir-Konya kara yolu üzerinde, Karabulak Mahallesi'nde meydana geldi. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde kaza yerine intikal etti.

Yaralılar arasında yer alan sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan F.Y., Y.Ş., Ü.Ş. ve S.Ş., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı....

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı....

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

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