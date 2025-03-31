Konya'da Uçuruma Devrilen Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Derebucak ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Olay, Beyşehir-Antalya kara yolunun 48. kilometresinde Akın Y. yönetimindeki 06 R 5639 plakalı otomobilin bariyere çarparak uçuruma devrilmesiyle gerçekleşti.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde, kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ayrıca, yaralanan sürücü Akın Y. ile beraberindeki Erdoğan Ü. ve Fatma Nur Y. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyeti ile ilgili bilgiler henüz verilmedi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.