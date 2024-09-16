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Konya'da Üst Geçitten Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir otomobilin köprülü üst geçitten düşmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:00
Konya'da Üst Geçitten Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Konya'da Trajik Kaza

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, köprülü üst geçitten düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Sakarya Mahallesi'ndeki Uluyayla üst geçidinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü'nün kullandığı 06 BIU 625 plakalı otomobil, üst geçidin bariyerlerine çarparak alt yola düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan çıkardıkları Gümüşlü’nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri

Gümüşlü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kaza yapan otomobil de bir çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazanın nedeni ile ilgili detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Konya'da köprülü üst geçitten bariyerlere çarparak alt yola düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde...

Konya'da köprülü üst geçitten bariyerlere çarparak alt yola düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya'da köprülü üst geçitten bariyerlere çarparak alt yola düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde...

Konya'da köprülü üst geçitten bariyerlere çarparak alt yola düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya'da köprülü üst geçitten bariyerlere çarparak alt yola düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde...

Konya'da köprülü üst geçitten bariyerlere çarparak alt yola düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya'da köprülü üst geçitten bariyerlere çarparak alt yola düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde...

Konya'da köprülü üst geçitten bariyerlere çarparak alt yola düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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