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Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 12 Şüpheli Yakalandı, 7 Bin 946 Hap Ele Geçirildi

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 12 şüpheli yakalandı ve 7 bin 946 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:50
Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 12 Şüpheli Yakalandı, 7 Bin 946 Hap Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonları Konya'da Devam Ediyor

Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda 7 bin 946 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, ayrıca 1,5 gram metamfetamin, 1,2 gram esrar, bir ruhsatsız pompalı tüfek, bir otomatik av tüfeği, 48 adet fişek, 6 kesici alet, 1 hassas terazi ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Detayların Açıklanması

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, son birkaç gün içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarının yanı sıra, 2 bin 666 kişi ve 592 araç sorgulandığı belirtildi. Okul çevreleri 55 kez, parklar ise 90 kez kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda 14 araca 154 bin 389 lira ceza uygulanırken, Kabahatler Kanunu kapsamındaki ihlallerden dolayı 18 bin 983 lira para cezası kesildi.

Diğer Gözaltılar ve Güvenlik Önlemleri

Ayrıca, operasyonda 3 aranan şahıs, 2 yol izni olmayan kişi ve 8 yoklama kaçağı yakalandı. 4 yıl 45 gün hapis cezası ile aranmakta olan N.D. ise yakalanarak infaz görevlilerine teslim edildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucunun yanı sıra 1...

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucunun yanı sıra 1 otomatik av tüfeği ile 48 adet fişek ele geçirildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucunun yanı sıra 1...

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucunun yanı sıra 1 otomatik av tüfeği ile 48 adet fişek ele geçirildi.

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