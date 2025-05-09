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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Zanlı Tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 61 zanlıdan 26'sı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 15:00
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Zanlı Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu

Konya'da, **İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi** ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonları sonucunda 61 kişi gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonrası 26 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlar ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

28 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde sürdürülen operasyonlar, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı işlemlerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen 32 zanlıdan **26'sı tutuklandı**, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, şüphelilerden 3'ünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı tutuklandı....

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı tutuklandı....

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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