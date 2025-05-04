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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı, iki kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 12:46
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, emniyet güçlerinin dikkatli çalışmaları sonucu önemli bir başarıya imza attı.

Operasyon Detayları

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Seyitharun Mahallesi'nde belirledikleri bir adreste arama yaptı. Bu operasyonda çok miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar ve Sonuçları

Operasyon sırasında gözaltına alınan 3 şüpheliden H.I. (66), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer iki zanlı olan Ş.M. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu başarılı operasyon, Seydişehir'de uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösteriyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

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