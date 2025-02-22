Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:40
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, yenikantan'da gözaltına alınan zanlı, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlıya Operasyon

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.D.'nin evinde ve aracında kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda, bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte saldırı amacıyla kullanıldığı belirlenen bir silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.D. adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilme kararlaştırıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Bazı Yollar Kapatıldı
2
Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama
3
Yunanistan'da Tren Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni
4
Çin, ChinaSat 10R İletişim Uydusunu Başarıyla Fırlattı
5
Kastamonu'da Diş Kliniği Çalışanları Kardan Adamı Protez Dişle Süsledi
6
Netanyahu'nun Güvenlik Toplantısı: Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılması Gecikebilir

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi