Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, yenikantan'da gözaltına alınan zanlı, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlıya Operasyon

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.D.'nin evinde ve aracında kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda, bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte saldırı amacıyla kullanıldığı belirlenen bir silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.D. adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilme kararlaştırıldı.