Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 28 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor

Konya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 88 şüpheliden 28'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13-20 Mart tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla dikkat çekti.

Operasyonlar ve Ele Geçirilen Maddeler

Ekiplerin belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, toplamda 16 bin 36 uyuşturucu hap ile birlikte çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve bir tabanca ele geçirildi. Bunun yaninda, toplam 14 milyon 500 bin lira değerinde 4 ev ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 652 bin lira ve çeşitli ziynet eşyaları da ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 88 şüpheliden 54'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 34 zanlıdan 28'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.