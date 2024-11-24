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Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 14:54
Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda, 4 kişi tutuklandı, 7 şüpheli gözaltına alındı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyon Detayları

Ekipler, narkotik maddeyi bir aracın lastiklerine gizlenmiş olarak tespit etti. Bu süreçte M.S.E. ve M.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında ve bulundukları adreste yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Genişleyen Soruşturma

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturmayı derinleştiren ekipler, 5 ek şüpheliyi daha yakaladı. Gözaltındaki şüphelilerden G.Y., O.Ö. ve M.S. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve kabul etmek suçlarından işlem yapıldı.

Tutuklama Süreci

Adliyeye sevk edilen M.S.E., M.A.S., A.T. ve R.D., çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Operasyon, Akşehir'de uyuşturucu madde ile mücadele açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü...

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü...

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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