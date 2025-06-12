Konya'da 'Yarının Köyleri Projesi' Protokolü İmzalandı

Konya'nın Karatay ilçesinde, Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile yürütülen 'Yarının Köyleri Projesi' kapsamındaki dijital merkezin protokolü imzalandı. İmza törenine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katıldı.

Dijital Dönüşümle Yenilikçi Yaklaşımlar

Altay, protokolün Anadolu'nun kalbinde dijital dönüşüme katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Dünyanın en köklü dönüşümlerinden biri olan sanayi devriminin ardından dijital teknolojilerin öneminin arttığını belirten Altay, şunları ifade etti:

“Dijital teknolojiler, veriyi bilgiye, bilgiyi değere dönüştüren görünmez bir güç haline gelmiştir. Bu çağda 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışımızın merkezine dijitalleşmeyi yerleştiriyoruz. Yarının Köyleri Projesi ile birlikte köylerimize teknoloji taşımayı ve çevre köylerle birlikte üretim gücünü artırmayı amaçlıyoruz.”

Eşit Fırsatlar ve Sürdürülebilir Üretim

Karatay ilçesi Yarma Mahallesi'nde kurulacak dijital merkez, dijital fırsat eşitliği sağlayarak gençlere, kadınlara ve engellilere yeni olanaklar sunacak. Altay, paketleme, tasarım, e-ticaret, e-ihracat ve akıllı tarım uygulamaları ile verimin artırılacağını, doğaya duyarlı üretim kültürünün kökleştirileceğini söyledi.

Kırsal Alanlar İçin Yeni Başarı Hikayeleri Yazılıyor

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, projeyle Türkiye'nin geleceğine yön verecek yeni modelin yaşama geçirileceğini belirtti. Öztürk, “Konya, tarım ve sanayisi ile Türkiye'nin üretim gücünü temsil eden bir şehirdir. Kırsal alanlarımızın da bu gelişimden yararlanması çok önemlidir.” dedi.

İmza töreninin ardından Altay, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve diğer katılımcılar protokolu resmi olarak imzaladılar.

Sürdürülebilir ve Teknolojiye Dayalı Üretim

Adana, Diyarbakır, İzmir ve Sakarya’nın ardından Konya’da gerçekleştirilen 'Yarının Köyleri Projesi' ile Anadolu'nun yöresel ürünlerinin markalaştırılması ve teknolojiye dayalı üretim kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen "Yarının Köyleri Projesi" kapsamında Konya'nın Karatay ilçesinde kurulacak dijital merkez için protokol imzalandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşma yaptı.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen "Yarının Köyleri Projesi" kapsamında Konya'nın Karatay ilçesinde kurulacak dijital merkez için protokol imzalandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşma yaptı.