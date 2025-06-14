DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.078.414,22 0,44%

Konya'da Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 06:17
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 06:17
Konya'da Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Konya'da Faciaya Neden Olan Kaza

Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen trajik kazada, yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Antalya kara yolu Derebucak ilçesi girişinde, F. G. (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 ALM 508 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anında Yaşananlar

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan sürücü F. G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otobüsteki 8 kişi ise hastanelere sevk edildi.

Yaralıların, Derebucak ve Beyşehir Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ayrıca, otomobil sürücüsü F. G.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beyşehir-Antalya karayolunda yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını...

Beyşehir-Antalya karayolunda yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Kazada otobüsteki 8 kişi de yaralandı.

Beyşehir-Antalya karayolunda yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını...

Beyşehir-Antalya karayolunda yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Kazada otobüsteki 8 kişi de yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hacılar, Osmanlı Mirası Medine Tren İstasyonu Müzesi'ni Ziyaret Etti
2
Yozgat’ta 18 Yılda 216 Bin Kınalı Keklik Üretimi Gerçekleşti
3
Erzurum, Yaz Aylarında Turistlerin Yeni Gözdesi Oluyor
4
Rip Akıntısında Panik Yapmadan Kıyıya Paralel Yüzün Uyarısı
5
Zerzevan Kalesi'nde 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Coşkusu
6
Sakarya'da 4.200 İçim Sentetik Uyuşturucu Operasyonu

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!