Konya'da Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Konya'da Faciaya Neden Olan Kaza

Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen trajik kazada, yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Antalya kara yolu Derebucak ilçesi girişinde, F. G. (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 ALM 508 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anında Yaşananlar

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan sürücü F. G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otobüsteki 8 kişi ise hastanelere sevk edildi.

Yaralıların, Derebucak ve Beyşehir Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ayrıca, otomobil sürücüsü F. G.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beyşehir-Antalya karayolunda yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Kazada otobüsteki 8 kişi de yaralandı.

Beyşehir-Antalya karayolunda yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Kazada otobüsteki 8 kişi de yaralandı.