Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Konya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Konya-Karapınar kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:59
Konya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Konya'da Korkunç Bir Trafik Kazası Meydana Geldi

Konya-Karapınar kara yolunda, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 42 EKH 66 plakalı otomobilin, karşı şeride geçmesiyle başladı. Söz konusu araç, Ünal O. idaresindeki 45 DF 672 plakalı otomobil ve 07 BPP 330 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay Yerine Müdahale

Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, kazada sürücü Ünal O.'nun hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek