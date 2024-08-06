Konya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Konya'da Korkunç Bir Trafik Kazası Meydana Geldi

Konya-Karapınar kara yolunda, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 42 EKH 66 plakalı otomobilin, karşı şeride geçmesiyle başladı. Söz konusu araç, Ünal O. idaresindeki 45 DF 672 plakalı otomobil ve 07 BPP 330 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay Yerine Müdahale

Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, kazada sürücü Ünal O.'nun hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.