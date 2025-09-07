Konya GastroFest'te Lezzet Şöleni: 3. Konya Gastronomi Festivali Tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3. Konya GastroFest, 4 Eylül'de başlayıp Kalehan Ecdat Bahçesi'nde 100 esnaf ve 180'e yakın ünlü şefin katılımıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 23:28
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin mutfak kültürünü tanıtmak hedefiyle düzenlenen Konya GastroFestin üçüncü edisyonu, dördüncü gününde yoğun ziyaretçi katılımıyla sona erdi.

Açılış ve program

4 Eylül'de Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyaca ünlü şefler ve çok sayıda ziyaretçinin katıldığı açılış töreniyle başlayan festival, son gününde gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve söyleşilerle tamamlandı.

Etkinlik alanı ve katılımcılar

Kalehan Ecdat Bahçesi'nde düzenlenen festivalde 100 esnaf stant açarken, 180'e yakın ünlü şef ustalık gösterileri sundu. Festivale ilgisi bu yıl da yüksek oldu.

Başkan Altay'ın mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"3. Konya Gastronomi Festivalimizi büyük bir coşkuyla tamamladık, elhamdülillah. 10 bin yıllık mutfak mirasımızı hemşehrilerimizle ve misafirlerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Konya'nın bereketli sofrasını tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmakta kararlıyız. İnşallah gelecek yıl, çok daha büyük bir katılımla, daha güçlü bir içerikle bu güzel buluşmayı tekrar gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konya Büyükşehir Belediyesince şehrin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konya GastroFest, dördüncü gününde yoğun ziyaretçi katılımıyla tamamlandı.

