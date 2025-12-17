Konya Meram'da Çatı Yangını: Sahibiata Mahallesi'nde 3 Katlı Binada Paniğe Yol Açtı

Konya Meram'da Çatı Yangını Paniği

Sahibiata Mahallesi Kumru Sokak'ta 3 katlı binada çıktı

Konya'nın merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Kumru Sokak adresinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangından etkilenen kimse olmadı, ancak binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

