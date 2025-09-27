Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyetinin yürüttüğü soruşturmada önemli gelişme

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Kırıkkale ve Düzce'de aramalar gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede, zanlıların toplam 32 milyon 959 bin 201 lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Zanlıların ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.