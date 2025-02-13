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Konya'nın 10 İlçesinde Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Konya'da 10 ilçe yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu çalışanları için de idari izin getirildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 08:41
Konya'nın 10 İlçesinde Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Konya'da Eğitime Ara Verildi

Konya'nın 10 ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. 13 Şubat'ta tatil edilen okullar arasında Halkapınar, Karapınar, Hadim, Ereğli, Emirgazi, Taşkent, Akören, Ahırlı, Bozkır ve Derebucak ilçeleri de bulunuyor.

Kapsamlı Tatil Kararları

Kar yağışı sebebiyle bu ilçelerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kapılarını kapatacak. Kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personele de 1 gün idari izin verileceği bildirildi.

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