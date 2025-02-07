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Konya'nın Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli

Konya'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 00:17
Konya'nın Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli

Kar Yağışı Eğitimi Olumsuz Etkiledi

Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitimi durma noktasına getirdi. Konya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Etkilenen İlçeler

Açıklamada, eğitime ara verilen bölgeler arasında Selçuklu ilçesindeki Tepekent ve Başarakavak mahalleleri, Seydişehir ilçesindeki Mesudiye, Yaylacık, Ketenli, Dikilitaş, Çatmakaya, Susuz ve Gölyüzü mahalleleri ile Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde taşımalı eğitimin 7 Şubat 2025 Cuma günü durdurulacağı belirtildi.

Diğer İlçelerde Eğitim Durdu

Ayrıca Halkapınar, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Derebucak ve Doğanhisar ilçelerinde de tüm okullarda, elverişsiz hava koşullarına karşı tedbir amaçlı olarak eğitim yapılmayacağı ifade edildi.

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