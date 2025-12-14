DOLAR
Konya Selçuklu'da Tartışma: Eşi Tabancayla Bacağından Yaralandı

Konya Selçuklu'da bir kişi, tartıştığı eşi A.Ç.'yi tabancayla bacağından yaraladı; şüpheli kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:37
Olayın Detayları

Konya'da meydana gelen olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (35) ile eşi A.Ç. (31) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç. adlı kişi, tabancayla ateş ederek eşini bacağından vurarak yaraladı.

Müdahale ve Gelişme

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan A.Ç. kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

