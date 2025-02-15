Konya, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na Hazırlanıyor

Konya Olimpik Veledromu, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na Hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası için yapılan hazırlıklara dikkat çekti. Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilecek bu önemli organizasyon, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek ve dünyanın en prestijli pist bisikleti etkinlikleri arasında yer alacak. 14-16 Mart tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliği yapacağı kupa için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Konya'nın Bisiklet Şehri Olma Vurgusu

Başkan Altay, Konya'nın tarihi boyunca çok sayıda önemli organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti. UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın, bisiklet sporunun daha fazla konuşulmasına ve gündeme gelmesine yardımcı olacağını ifade ederek, "Konya'ya yakışır bir organizasyon yapmayı planlıyoruz. Konya, hem bisiklet hem de spor organizasyonları alanında kendini kanıtlamış bir şehir," dedi.

450'den Fazla Sporcu Katılacak

Konya Olimpik Veledromu, 17 bin 600 metrekarelik alan üzerinde 250 metre pisti ve 2 bin 329 seyirci kapasitesiyle sporseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Üç gün sürecek olan etkinlikte, kadınlar ve erkekler kategorilerindeki müsabakalar için 40'tan fazla ülkeden 450'yi aşkın sporcu katılım gösterecek.

Konaklama ve Hazırlıklar Tamam

Altay, müsabakalar öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını vurguladı. Konya'nın tesis açısından zengin olduğunu söyleyen Altay, "Olimpik veledromun yanı sıra sporcu kamp merkezimiz de mevcut. Sporcularımızı burada ağırlarken, kalanları yüksek standartlı otellerimizde konaklatacağız. Bu konuda herhangi bir eksikliğimiz yok," dedi.

Etkinlik sırasında, kente gelecek misafirlere sadece bisikletle ilgili değil, şehrin tarihi ve manevi değerleri hakkında da bilgilendirme yapılacağını belirten Altay, "Müsabakalar sırasında ve sonrasında Konya'nın tanıtımına yönelik hazırlıklarımızı yaptık. Bu organizasyon ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayacak," ifadelerini kullandı.

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilecek Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Pist Bisikleti Uluslar Kupası için hazırlıklar sürüyor.

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilecek Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Pist Bisikleti Uluslar Kupası için hazırlıklar sürüyor.