Konya Valiliği'nden İspanya Maçı Öncesi Taraftara Uyarılar

Konya Valiliği, İspanya maçı öncesi erken gelme, Passolig, ulaşım, yasaklı maddeler ve tribün kuralları konularında uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:13
Konya Valiliği, A Milli Futbol Takımının yarın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki İspanya maçını stadyumda takip edecek taraftarlara uyarılarda bulundu. Valiliğin sosyal hesabından yapılan açıklamada, tribünlerde coşkunun güvenli ve düzenli yaşanması için dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı.

Giriş, bilet ve güvenlik kuralları

"Yoğunluk yaşanmaması için taraftarlarımızın erken saatte stadyuma gelmeleri tavsiye edilmektedir."

"Güvenlik talimatlarına uymayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacak olup, güvenlik ve yasaklı madde ihlalleri A Milli Takımımıza disiplin cezaları olarak yansıyabilir. Yalnızca size ayrılan koltuklarda oturunuz ve biletlerinizi görevliler istediğinde ibraz ediniz. Koridorlarda ve merdiven boşluklarında ayakta durmayınız, diğer seyircilerin görüşünü engellemeyiniz. Stadyum görevlilerinin ve güvenlik personelinin tüm talimatlarına uyunuz. Fair-Play ruhuna uygun davranınız ve provokatif hareketlerden kaçınınız."

Tüm biletlerin satıldığı, kapıların ise 18.45'te açılacağı bildirildi. Valilik, maç günü stadyum çevresinde yoğunluk ve yol kapanmaları olacağından seyircilerin özel araç yerine toplu taşıma kullanmalarını önemle rica etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Maç günü stadyum çevresinde yoğunluk ve yol kapanmaları olacağından, seyircilerin özel araç yerine toplu taşıma kullanmaları önemle rica olunur. Stadyuma; şehir içi tramvay, belediye otobüsü ve minibüs hatları ile ulaşım mümkündür. Stadyuma yalnızca Passolig kartına yüklenmiş bileti olan seyirciler girebilecektir. Biletler yalnızca www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabilir. 7 yaş üstü her seyirci bilete tabidir. Biletsiz seyirciler stadyumun yakınına kesinlikle yaklaştırılmayacaktır."

Araç ve park düzeni

Stadyuma yalnızca TFF tarafından organize edilen "QR" kodlu karta sahip araçlar kabul edilecek; usulsüz park eden araçlar çektirilecektir.

Yasaklı maddeler ve davranış kuralları

Stadyuma sokulmayacak maddeler arasında kesici ve delici aletler, ruhsatlı olsa dahi ateşli silahlar, yanıcı, patlayıcı ve piroteknik maddeler (meşale, havai fişek, maytap, sis bombası), ses çıkarıcı cihazlar (megafon, korna), siyasi içerikli pankart, flama ve görseller ile ırk, din, dil, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farklılığına dayalı hakaret içeren pankartlar yer almaktadır.

Stadyuma yiyecek ve içecek sokulmayacak; su ve meşrubatlar tek kullanımlık bardakla satışa sunulacaktır.

Milli Marş ve tribün düzeni

"Milli Marşlar; Türk Milli Marşı, İstiklal Marşımız tüm taraftarlarımız tarafından hep bir ağızdan, gür bir şekilde söylenmelidir. İspanya Milli Marşı çalınırken azami saygı gösterilerek, ayakta ve sessizlik içinde dinlenmelidir."

Merdiven boşluklarının kapatılmasına kesinlikle izin verilmeyecek, koridorlarda ve merdivenlerde ayakta durulmaması gerektiği vurgulandı.

Taraftar Etkinlik Alanı (Fanzone)

Milli Takımlar Taraftar Etkinlik Alanı (Fanzone), Güney Tribünü arkasında maç günü saat 15.00'ten itibaren taraftarların kullanımına açılacak. Etkinlik alanında çeşitli sportif aktiviteler, eğlenceler ve ürün sergileri düzenlenecek. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Mehteran Takımı 17.00-20.00 saatleri arasında gösteri sunacak. Ayrıca taraftar etkinlik alanında orijinal Milli Takım forması ve ürünlerinin satış noktası bulunacak.

