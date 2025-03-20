Kop Dağı Geçidi'nde Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kop Dağı Geçidi'ndeki kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor. Sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 01:55
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 01:55
Kop Dağı Geçidi'nde Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi, ulaşımda ciddi aksamalara neden oluyor. Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı bu geçitte, dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta, sürücüler ilerlemekte zorluk çekiyor. Ağır tonajlı bazı araçlar yol üzerinde kaldı. Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu tür durumlarla karşılaşan araçların kontrollü geçişini sağlamak için sahada görev alıyor.

Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan, kara yolları ekipleri, şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. İlgili belediye ekipleri ise kent merkezinde kar küreme çalışmaları yaparak, ulaşımın aksamadan devam etmesine katkıda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı
2
Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu Toplantısına Başkanlık Edecek
3
Pentagon, Guantanamo'daki Asker Sayısını Yarısı Düşürmeyi Planlıyor
4
Avustralya, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Uyum Çağrısı Yaptı
5
Emine Erdoğan, 'Filistinlilerle Kardeşlik İftarı' Paylaştı
6
Kabe'de Tarihi Umre Rekoru: 500 Bin Ziyaretçi
7
Karadeniz'de Olumsuz Hava Şartları, 1537 Yerleşim Yerini İzole Etti

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!