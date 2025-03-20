Kop Dağı Geçidi'nde Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi, ulaşımda ciddi aksamalara neden oluyor. Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı bu geçitte, dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta, sürücüler ilerlemekte zorluk çekiyor. Ağır tonajlı bazı araçlar yol üzerinde kaldı. Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu tür durumlarla karşılaşan araçların kontrollü geçişini sağlamak için sahada görev alıyor.

Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan, kara yolları ekipleri, şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. İlgili belediye ekipleri ise kent merkezinde kar küreme çalışmaları yaparak, ulaşımın aksamadan devam etmesine katkıda bulunuyor.