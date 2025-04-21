Köpek Hakemden Kırmızı Kart Yedi: Amatör Maçta Eğlenceli Anlar

Konya'da Müsabakada Eğlenceli Anlar

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, amatör ligdeki bir maç sırasında sahaya giren sahipsiz köpek, hakem Murat Balıkçı tarafından ilginç bir şekilde kırmızı kart gösterilerek oyun alanından çıkarıldı.

Olayın Gelişimi

Dün Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda Beyşehir Demirspor ile Konya Maliyespor arasında oynanan maçın 20. dakikasında, sahaya bir köpek girdi. Müsabaka devam ederken, köpeği gören hakem, oyunu durdurarak yanına koştu ve önce köpeğe kırmızı kart gösterdi.

Köpeği sahadan uzaklaştıramayınca, hakem dikkatlice köpeği sevdi. Diğer saha görevlileri de köpeği sahadan çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamayınca hakem son çare olarak köpeği kucakladı.

Tribünlerden Alkış

Hakemin bu jesti, tribünlerden büyük bir alkış aldı. Hakem, köpeği saha dışına götürerek sorun çözüldü.

Müsabaka ise 1-1'lik skorla sona erdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde amatör maç sırasında sahaya giren köpek, alanı terk etmeyince hakem tarafından önce kırmızı kart gösterildi, sonra dışarı çıkarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde amatör maç sırasında sahaya giren köpek, alanı terk etmeyince hakem tarafından önce kırmızı kart gösterildi, sonra dışarı çıkarıldı.