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Kore Cumhuriyeti'nden Depremzede Gazilere Ev Müjdesi

Kore Cumhuriyeti, depremde evlerini kaybeden iki gazisine yeni ev yaptırarak vefa borcunu ödedi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:40
Kore Cumhuriyeti'nden Depremzede Gazilere Ev Müjdesi

Kore Gazilerine Yeni Ev!

Kore Cumhuriyeti, 74 yıl önce Kore Savaşı'na katılan Kahramanmaraşlı iki Kore gazisine büyük bir vefa örneği gösterdi. 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremlerde kaybettikleri evlerinin yerine, yeni prefabrik evler inşa edildi.

Yeni Evlerin Anahtarları Teslim Edildi

Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki Pazarcık depremi nedeniyle evleri yıkılan 92 yaşındaki Kore Gazisi Kadir Çolak ile 93 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Kurt için gerçekleştirilen ev teslim töreninde, evlerin anahtarları Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Personel Komutanı Tümgeneral Eun Bong Shın tarafından verildi.

Törende konuşan Tümgeneral Shın, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Biz, Kore Cumhuriyeti olarak, Türkiye’de meydana gelen bu deprem nedeniyle zor durumda kalan Kore Savaşı kahramanlarının üzücü haberlerini aldık. Bu kahramanlarımızın fedakarlıklarına karşılık verebilmek için, konut koşullarını iyileştirme yoluyla vefa borcumuzu ödemeye karar verdik" dedi.

Gaziler Duygusal Anlar Yaşadı

Kore Gazisi Kadir Çolak, Kore Cumhuriyeti'nin bu zor günlerde kendisini unutmamasının kendisi için çok anlamlı olduğunu ve Kore halkına teşekkür ettiğini dile getirdi. Kurdele kesilmesinin ardından ev aileye teslim edildi.

Katılımcılar ve Protokol

Ev teslim törenine, Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu Genel Sekreteri Soo-Yong Oh, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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