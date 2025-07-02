Kore Gazisi Halil Kanar, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Halil Kanar, Onurlu Veda

Amasya'nın Yassıçal köyünde yaşayan 93 yaşındaki Kore gazisi Halil Kanar, kısa bir süre önce geçirdiği rahatsızlığın ardından dün akşam hayatını kaybetti. Kanar'ın cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, askeri bir törenle Yassıçal köyüne ulaştırıldı.

Cenaze Törenine Yoğun Katılım

Kanar'ın cenazesi, köyünde düzenlenen cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Törene, Kanar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Önder Bakan, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Halil Kanar, vatanı için gösterdiği cesaret ve fedakarlıkla hatırlanacak.

Amasya'da 93 yaşında vefat eden Kore gazisi Halil Kanar'ın cenazesi toprağa verildi.

Amasya'da 93 yaşında vefat eden Kore gazisi Halil Kanar'ın cenazesi toprağa verildi.