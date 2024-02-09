Kore Kızılhaç Türk Kızılay'ına destek: 43 acil durum aracı bağışladı

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye yaptıkları yardımları sürdürüyor. Kore Kızılhaçı, Türk Kızılay'a 45 adet acil durum aracı bağışladı. Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ve Kore Kızılhaçı Türkiye ve Suriye Delegasyon Başkanı Jae Ryul Kim, iki ülke arasındaki dayanışma ve dostluğu vurguladı.

KORE KIZILHAÇI 2 ÖZEL ACİL DURUM ARACI VERMİŞTİ

Kore Kızılhaçı, geçen yıl nisan ayında Türk Kızılay'a 2 adet özel acil durum aracı vermişti. Bunlar mobil çamaşırhane ve mobil yemek dağıtım aracı olarak kullanılıyordu. Kore Kızılhaçı, deprem bölgesindeki çalışmalara katkı sağlamak ve acil durumlara hazırlıklı olmak için Türk Kızılay'ın şubelerine 43 tane daha araç bağışladığını açıkladı.

Can, verilen desteğin halkın acil ihtiyaçlarını daha çabuk karşılayabileceğini belirtti. Can, "Kore Kızılhaçı aracılığıyla desteklerini ve şefkat elini çok uzaklardan uzatarak acı günümüzde elimizden tutan dost Güney Kore halkına ve büyük çaba gösteren Kore Kızılhaçı'ndaki arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.







TÜRK KIZILAY İLE ARAMIZDAKİ DOSTLUĞU ORTAK PROJELERLE SOMUTLAŞTIRIYORUZ

Jae Ryul Kim, Kore Kızılhaçı Türkiye ve Suriye Delegasyon Başkanı olarak, Türkiye ile Güney Kore'nin sıkıntılı dönemlerde yan yana duran iki dost ülke olduğunu belirtti. Kim, Türk Kızılay ile Kore Kızılhaçının deprem olduğu günden itibaren işbirliği içinde olduklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Burada etkilenenlere destek olmaya devam edeceğiz ve Güney Kore halkının Türk halkına yönelik sıcak duygularını iletmek adına kardeş Kızılhaç topluluğu olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Türk Kızılaya, devam eden işbirliği ve dostluğumuzu çeşitli ortak projeler aracılığıyla somutlaştırma çabaları için teşekkür ediyoruz."





570 BİNE YAKIN İNSANA YARDIM YAPILDI

Kore Kızılhaçı, depremler sonrası Türk Kızılay ile ortak çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de Delegasyon Ofisi'ni geçen yıl nisan ayında açan Kore Kızılhaçı, böylece faaliyetlerini daha da artırdı. Türk Kızılay ile Kore Kızılhaçı, birlikte yaptıkları çalışmalar sayesinde 570 bine yakın insana yardım etti, 130 binden fazla acil yardım eşyası ve 960 bine yakın yemek paylaştı.



Kore Kızılhaçı, deprem bölgesinde Türk Kızılay, AFAD ve yerel otoritelerle birlikte çalışarak çeşitli alanlarda yardımlarda bulundu. Ayrıca, Pazarcık'ta "Türkiye-Kore Dostluk Köyü Konteyner Kenti" adını verdikleri 1000 konteynerlik bir yerleşim yeri de inşa etti.