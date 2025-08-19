Kore Savaşı'nda Yakalanan 6 Kuzey Koreli, Güney Kore'den İade İstiyor

Seul'e resmi başvuru: Transfer ve prosedür desteği talep edildi

Yonhap'ın haberine göre, Kore Savaşı döneminde yakalanan 6 Kuzey Koreli asker ve casus, ülkelerine geri dönmek amacıyla resmi taleplerini Birleşme Bakanlığı'na iletti.

Sözkonusu kişiler, Güney Kore'de yakalandıktan sonra hapse atıldıklarını ve artık Kuzey Kore'ye geri dönmek istediklerini belirterek, transfer süreci ile prosedürlere ilişkin olarak hem hükümetten hem de Birleşmiş Milletler (BM)'den destek talep etti.

Yakalanıp hapse atıldıktan sonra uzun yıllar cezaevinde kalan 6 kişiden birinin 96, diğerinin ise 95 yaşında olduğu bildirildi. Bu kişilerin mahkumiyeti, yakalandıktan sonra "komünizme destek verdikleri" gerekçesiyle gerçekleşti.

Birleşme Bakanlığı yetkilisi, hükümetin uzun süredir hapishanede tutulan mahkumların taleplerinin farkında olduğunu ancak bu kişilerin ülkelerine geri gönderilip gönderilmeyeceği konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını açıkladı. Yetkili, Kuzey Kore ile yürütülecek istişare sürecinin zaman alacağını ve hükümetin talebi değerlendireceğini kaydetti.

Kore Savaşı sırasında ve sonrasında yakalanan Kuzey Koreli asker ve casusların büyük bir çoğunluğu, Güney Kore hapishanelerinde uzun yıllar kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.