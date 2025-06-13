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Körfezray Metro Projesi'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Körfezray Metro Projesi 2028'de hizmete girecek, yılda 101 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 10:54
Körfezray Metro Projesi'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Körfezray Metro Projesi'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Kocaeli'de Körfezray Metro Projesi için %2,2 milyar dolarlık yatırım bütçesiyle başlayan çalışmalar, İzmit ilçesindeki beş istasyonda tüm hızıyla sürüyor. Projenin faaliyete geçmesiyle birlikte yılda 101 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

Çalışmaların Detayları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülen projede, Seka Devlet Hastanesi, Kuruçeşme, Sekapark, Milli İrade Meydanı ve Otogar istasyonlarında önemli gelişmeler kaydedildi.

Seka Devlet Hastanesi çevresindeki fore kazık çalışmaları tamamlanırken, hafriyat çalışmaları devam ediyor. Segment üretim fabrikasının dış cephe kaplamalarında son aşamalara gelindi ve yer altında tünel açmak için gerekli makine parçalarının montajına başlandı.

Kuruçeşme istasyonundaki saha kapama işlemleri tamamlandı; ağaç taşıma işleri ise Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülüyor. Sekapark istasyonunda ise 12 arkeolojik sondaj kuyusu açılarak rapor ilgili kuruma sunuldu.

Milli İrade Meydanı istasyonunun bulunduğu Anıtpark'taki bina taşındı; alan üzerindeki reklam panoları ile ağaçların deplase çalışmaları sürüyor. Otogar istasyonunda ise çalışma sahası kısmi olarak kapatılırken, oluşan alternatif yolların tamamlanmasının ardından tam kapanmanın yapılması planlanıyor.

Projenin Önemli Hedefleri

Kocaeli halkının güvenli ve konforlu seyahat etmesi amacıyla hayata geçirilen Körfezray Metro Projesi, günlük 300 bin yolcu taşıma kapasitesi ile 2028 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Projenin toplam bütçesi 2,2 milyar dolar; 1,8 milyar doları hattın inşasında, 400 milyon doları ise araç yatırımlarında kullanılacak.

Körfezray Metro Hattı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım Master Planı'nda yer alıyor. 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ve 18 istasyon ile Kocaeli’nin doğu-batı eksenindeki ulaşım konforunu artırmak amaçlanıyor.

Metro hattının birinci etabı, Tüpraş-Petkim Kavşağı'ndan başlayarak İzmit Doğu İstasyonu'na kadar devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan Körfezray...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan Körfezray Metro Projesi'nin İzmit ilçesindeki 5 istasyonda çalışmalar devam ediyor.

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