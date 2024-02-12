Korkulan oldu İsrail Refah kentine saldırıyor: Filistinlilerin son sığınağı da ateş hattına çevrildi

Refah semaları, İsrail'in olası kara işgaline karşı günlerdir endişeyle dolu. Gazze Şeridi açıklarındaki savaş gemileri ve helikopterler de saldırıya katıldı. İsrail'in yaptığı katliamda, iki cami de dahil olmak üzere 11 bina yıkıldı. En az 100 kişi hayatını kaybetti.

Al Jazeera, İsrail'in Mısır sınırına yakın yerleri de vurduğunu aktarıyor. İsrail ordusu, Refah'ta yaptığı saldırıların, Gazze Şeridi'nde esir alınan iki rehineyi kurtarmak için yapıldığını ve rehinelerin serbest bırakıldığını açıkladı.

Ordu sözcüsü, kurtarma operasyonu esnasında silahlı çatışma çıktığını bildirdi. İsrail'e götürülen rehinelerin, Fernando Marman ve Louis Har isimli iki erkek olduğunu ve yaşlarının 61 ve 70 olduğunu söyledi.

Savaş öncesi Refah şehrinde sadece 270 bin civarında insan vardı. Şehir şimdi çadırlarla sarılmış durumda ve İsrail'in yaptığı katliamdan kaçanların sığınacak başka bir yeri kalmadı.

REFAH KENTİNE KARA SALDIRISI DÜZENLEMEYE HAZIRLANIYORLAR

İsrail işgal güçleri, Gazze'deki binaların yarısını yıkarak Refah'ı karadan işgal etmeye hazırlanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hafta sonu Refah'a saldıracaklarını söyleyip utanmadan siviller için güvenli bir geçit açacaklarını iddia etti.

Gazze Şeridi'nin yaklaşık üçte ikisini barındıran Refah'a kara saldırısı yapılmasının büyük bir felaket olacağı tüm dünya tarafından uyarılıyor. Hafta sonu süresince ABD'den Hollanda'ya, Umman'dan Suudi Arabistan'a peş peşe uyarılar iletildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Binyamin Netanyahu ile telefonda konuştu ve Refah'ta yaşayan 1 milyondan fazla insanın güvenliğini garanti etmeden askeri harekata girişilmemesi gerektiğini belirtti.