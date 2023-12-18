Korsan taksicilerden 'konforlu, ucuz, güvenilir' sloganlı hizmet

Antalya’daki korsan taksi sorunu, internet ve WhatsApp üzerinden yeni bir boyut kazandı. Korsan taksiciler, 7 farklı dilde hizmet verdiklerini ilan ederek, ‘Kaliteli, ekonomik, emniyetli ulaşım’ vaat ediyorlar.

Antalya’da korsan taksicilik yapanlar, internet sitesi kurarak müşteri avlıyor. Site üzerinden verilen numarayı arayanlar, gidecekleri yeri söylediklerinde WhatsApp’a yönlendiriliyor. Mesajla fiyat soranlar, normalde 25 TL olan kilometre başına 16 TL ödeyeceklerini öğreniyor.





İnternet üzerinden ve WhatsApp aracılığıyla müşteri toplamaya çalışan korsan taksiciler, 7 dilde hizmet verdiklerini duyuruyorlar. "Konforlu, ucuz, güvenilir hizmet" sloganıyla yola çıkan korsan taksiciler, normal taksilere göre çok daha uygun fiyatlarla ulaşım sağladıklarını iddia ediyorlar. İnternet sitesinde 25 korsan taksi bayisi, 12 korsan taksi hizmeti ve 1265 korsan taksi olduğu bilgisi paylaşılmış. DHA muhabirinin konuştuğu korsan taksiciler, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nden havalimanına 400 TL'ye gidebileceklerini söyledi. Bu mesafe için normal taksi ücreti ise 750 TL civarında.

Antalya'da korsan taksicilerle mücadele eden Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, 2023 yılı içinde 622 korsan taksi plakasını emniyete bildirdiğini, bunların 568'inin cezalandırıldığını açıkladı. Trafik polisleri tarafından uygulanan cezalar kapsamında, korsan taksicilere toplam 20 bin 342 TL para cezası kesildiği ve araçlarının 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka götürüldüğü belirtildi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, korsan taksicilerin hem vatandaşların can güvenliğini riske attığını hem de vergi ödemeden haksız kazanç elde ettiğini vurguladı. Alkan, son birkaç yıldır korsan taksicilerle savaştıklarını ancak sayılarının her geçen gün arttığını söyledi. Alkan, "Korsan taksicileri tespit etmek için taksici arkadaşlarımızla birlikte bir WhatsApp grubu kurduk. Burada, gözümüze çarpan korsan taksileri paylaşıyoruz. Bize ulaşan 622 korsan taksi plakası var. Özel plakalı araçlarla korsan taşımacılık yaptıklarını biliyoruz. Bunların çoğunu videoya alıyoruz. Müşteri alırken, müşteriden para alırken, para verirken, para üstü alıp verirken hepsini kaydediyoruz" diye konuştu.

Alkan, korsan taksiye binen vatandaşların ve taksici esnafının büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. Alkan açıklamasında 2 bin civarında korsan taksicilik yapan aracın olduğuna dair düşüncelerini paylaşırken bu durumun taksiciler için zorluk çıkardığının altını çiziyor. Ayrıca Mehmet Ali Alkan korsan taksi kullanan müşterilerin eşyalarını araçta unutmalarına yönelik de yaşanan mağduriyete dikkat çekiyor. Müşterinin cüzdan ya da çanta gibi değerli eşyalarını korsan takside unutmaları ve aracın plakasını bilmemelerinden kaynaklı mağduriyet yaşanabildiğini vurguluyor.





Antalya'da taksicilik mesleğini uzun süredir yapan Boğaç Kanatlı yaşananlara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bu durum, emek hırsızlığından başka bir şey değil, nereden anlatsam bilemiyorum. Burada gördüğünüz bu araçların hepsi devlete vergi ödüyor. Plakalarından, çalışanlarından, duraklarından, her şeylerinden vergi ödüyorlar. Devletimiz bu şekilde zarar görüyor. Müşterilerimiz bize şikayet ediyor. Korsan taksilerde eşya kaybettiğinizde, bunu geri almak mümkün değil. Çünkü kimin geldiği belli olmuyor. Bizim yerimiz belli. Bizde belirlenmiş bir fiyat listesi var. Korsanlarda böyle bir şey yok. Ben kazancım oranında yevmiye veriyorum. Bu yüzden korsanlar çoğaldıkça işimiz azalıyor"

Korsan taksicilerle mücadele halinde olan bir diğer taksici Ahmet Bozun ise açıklamaları şu şekilde oldu:

"Bu durum, Antalya'nın büyük bir sorunu. Farklı platformlarda taşımacılık yapan korsan taksiciler de bizi zarara sokuyor. Bunların önlenmesi için birçok kez farklı yerlerde konuştuk. Hepimiz ailemize helal kazanç sağlamak isteyen bir meslek grubuyuz. Sektörde çalışanlardan en azından sabıka kaydı talep ediyoruz. Sicili bozuk olan birine, bu işi vermiyoruz ama korsan takside kimin bindiği belli olmuyor. Karşınıza uyuşturucu kullanan, soyguncu, tecavüzcü biri çıkabilir. Bu riskleri önlemek için bu belgeleri istiyoruz. Korsan taşımacılık yapan bir şoförün bunları nasıl sağladığını bilmiyoruz. Buradaki birçok arkadaşımız ekmeğini kazanmak için zorluklarla karşılaştı"