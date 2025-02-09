Koruyucu Aileden Destekle Büyüyen Aslı Kuş, Çocukların Umudu Oluyor

Konya'da, 7 yaşında babasını kaybederek devlet korumasına alınan Aslı Kuş, şimdi 30 yaşında ve bir çocuk annesi. Koruyucu ailesi olan Neriman (49) ve Şükrü Tosun (56) çiftiyle birlikte büyüyen Aslı, çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor. Hayırseverlerin desteğiyle oyuncak ve giysi bağışlarında bulunan Kuş, ekonomik yardımlarla çocukların eğitimlerine katkı sağlıyor.

Tosun ailesinin beş çocuğundan biri olan Aslı Kuş, 7 yaşında koruyucu aileye alındıktan sonra onlarla birlikte gerçek bir yuva sıcaklığı hissettiğini belirtiyor. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünden mezun olan Kuş, şu anda Konya İl Müftülüğünde memur olarak çalışıyor.

Çocuklara Sevgi ve Merhametle Yaklaşmalıyız

Aslı Kuş, çocukların sevgiyi ve merhameti hissetmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklarınıza sahip çıkın, onları sevin, merhamet gösterin. Siz seversiniz, zaten onlar ezilmiyor; daha güçlü, daha başarılı oluyor. Ben bu konuda örneğim," diyor. Her ay düzenli olarak yetim çocuklara burs, kıyafet ve gıda yardımı yaptıklarını ve oyuncak dağıttıklarını belirtiyor.

Koruyucu Ailelik Önemli Bir Destek Mekanizması

Koruyucu aileliğin önemine dikkat çeken Aslı, "Siz de koruyucu aile olabilirsiniz. Çocuklara sahip çıkın, değer verin. Aile ortamında büyüsünler. Sevgiyle büyüyen çocuk sizi terk etmez," ifadelerini kullanıyor.

Neriman ve Şükrü Tosun çiftinin Aslı ile gurur duyduğunu ifade etmesi, bir ailenin sevgisinin ve desteğinin çocukların hayatındaki döngüye dönüştüğünün güzel bir örneği olarak öne çıkıyor.

Konya'da koruyucu aile yanında büyüyen Aslı Kuş, hayırseverlerin de desteğiyle oyuncak, kıyafet hediye ettiği, okumalarına teşvik için maddi yardımda bulunduğu çocukları yalnız bırakmıyor.

Konya'da koruyucu aile yanında büyüyen Aslı Kuş, hayırseverlerin de desteğiyle oyuncak, kıyafet hediye ettiği, okumalarına teşvik için maddi yardımda bulunduğu çocukları yalnız bırakmıyor.