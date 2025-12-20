DOLAR
Göktaş: Çocuk Güvenliğini Önceleyen Sosyal Medya Düzenlemesi Yakında

Bakan Göktaş, Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki çalıştayda çocuk güvenliğini önceleyen sosyal medya düzenlemesini yakında hayata geçirme kararlılığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 21:11
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda daha güvende olması için adımlar atılacağını vurguladı. Bakan Göktaş, "Biz çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızın güvenliğini önceleyen bir sosyal medya düzenlemesini yakın zamanda hayata geçirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Çalıştay ve Katılımcılar

"Ailenin Karşılaştığı Yeni Nesil Sorunlar" çalıştayı, Cihannüma Derneği, Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlendi. Kapanış programı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, akademisyenler, eğitmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Ailenin Önemi ve Dijital Dönüşüm

Bakan Göktaş, konuşmasında ailenin toplumdaki rolüne dikkat çekerek, "Aileyi konuşurken aslında insanın hayata tutunduğu temel zemini, toplumun mihenk taşını ve medeniyetimizin sürekliliğini de konuşuyoruz" dedi. Ailenin, değerlerin, sorumluluk bilincinin ve aidiyet duygusunun ilk öğrenildiği yer olduğunu belirtti ve ailedeki dönüşümlerin toplumun tamamını etkilediğini vurguladı.

Göktaş, dünyadaki hızlı değişimlerin aile yapısını doğrudan etkilediğini şu unsurlarla açıkladı: teknoloji, şehirleşme, çalışma hayatı ve kültürel etkileşimler. Dijitalleşmenin artması, yüz yüze iletişimin zayıflaması, bireyselliğin güç kazanması ve toplumsal rollerin değişiminin aile ilişkilerini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Ayrıca çocukların ve gençlerin yönlendirici içerikler nedeniyle cinsel kimlik algılarında belirsizlik yaşaması ve aidiyet duygusunun zayıflaması gibi sorunların bu tablonun parçaları olduğunu belirtti.

Sosyal Medya Düzenlemesine Kararlılık

Bakan Göktaş konuşmasını, ailenin yalnızca bir istatistik konusu olmadığını vurgulayarak sürdürdü: "Aile bizim için bir istatistik konusu değil, varoluş sebebimiz, kültürümüzün taşıyıcısı ve geleceğimizin güvencesidir." Bu çerçevede, çocukların güvenliğini önceleyen sosyal medya düzenlemesinin yakın zamanda hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarını tekrar etti.

