Köşk’te Tarım Sahada: Üreticilere ÇKS ve Hayvan Hastalıkları Bilgilendirmesi

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 'Tarım Sahada' programı kapsamında Ovaköy, Beyköy ve Çarşı Mahalleleri'nde üreticilerle bir araya geldi.

Toplantı başlıkları

Gerçekleştirilen çiftçi eğitim toplantılarında üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ile şap hastalığı ve diğer hayvan hastalıkları ve zararlıları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantılarda üreticilerin sahada karşılaştığı zorluklar dinlenirken, dile getirilen talepler doğrultusunda çözüm önerileri paylaşıldı. Program çerçevesinde düzenlenen Cuma buluşmaları, üreticilerin katılımıyla gerçekleşti.

Yetkililerden teşekkür

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, programa katılım sağlayan üreticilere ve misafirperverliklerinden dolayı mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

