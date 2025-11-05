Köşk'te Umre Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Köşk'ten kutsal topraklara giden umre kafilesi, Köşk Çarşı Camii avlusunda düzenlenen törenle dualarla uğurlandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:35
Diyanet organizasyonuyla gerçekleşen uğurlama töreni duygusal anlara sahne oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Köşk’ten yola çıkan umre kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı.

Uğurlama programı Köşk Çarşı Camii avlusunda gerçekleştirildi. Programa çok sayıda vatandaş katılırken, yakınlarını uğurlamaya gelen aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Törende Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Katılımcılar, dualar eşliğinde yolcuları kutsal topraklara uğurladı.

Program, umre yolcuları için yapılan toplu dua ile sona erdi. Uğurlama törenine Belediye Başkanı Nuri Güler ve vatandaşlar katıldı; umre yolcuları gözyaşları ve dualarla yolcu edildi.

