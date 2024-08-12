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Kosova'da 3. Uluslararası New Born Dans Festivali Renkli Görüntülerle Devam Ediyor

Priştine'de düzenlenen festival, uluslararası dans gruplarının katılımıyla büyük bir kortej yürüyüşüne ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 22:25
Kosova'da 3. Uluslararası New Born Dans Festivali Renkli Görüntülerle Devam Ediyor

Kosova'da Dansın Büyüsü

Kosova'nın başkenti Priştine'de, 3. Uluslararası New Born Dans Festivali çerçevesinde büyük bir kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Bu yılki etkinlik, Priştine’nin merkezinde yer alarak, dans severleri bir araya getirdi.

Geleneksel Kıyafetlerle Renkli Anlar

Kortej yürüyüşünde, farklı ülkelerden gelen dans grupları, geleneksel kostümleriyle sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da canlı ve renkli görüntülerle doldu.

Festival Direktörünün Açıklamaları

Festivalin direktörü Zymrije Grajçevci, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, Türkiye, Ukrayna, Hırvatistan, Slovenya, Litvanya, Çekya, Meksika, İspanya ve Romanya gibi ülkelerden dans topluluklarını ağırladıklarını belirtti. Grajçevci, festivalde yapılan performansların profesyonel bir jüri tarafından değerlendirileceğini ve başarılı olan dans gruplarına ödüller verileceğini ifade etti.

Türkiye'nin Temsilcisi: Zonguldak Ekin Halk Oyunları Kulübü

Festivalde Türkiye'yi temsil eden grup, Zonguldak Ekin Halk Oyunları Kulübü. 9 Ağustos'ta başlayan New Born Dans Festivali, Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) bünyesinde düzenlenmekte olup, 13 Ağustos'ta sonlanacak. Bu etkinlik, uluslararası dans kültürünü bir araya getirirken, katılımcılara da eşsiz bir deneyim sunuyor.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü...

Kosova'nın başkenti Priştine'de 3. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Priştine’nin merkezindeki etkinlikte geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dans grupları, renkli görüntüler oluşturdu.

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