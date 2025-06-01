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Kosova'da Rafting ile Çevre Kirliliğine Dikkat Çekildi!

Kosova'da adrenalin tutkunları, çevre kirliliğine karşı farkındalık yaratmak için Bistrica Nehri'nde şambrellerle rafting yaptı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 16:33
Kosova'da Rafting ile Çevre Kirliliğine Dikkat Çekildi!

Kosova'da Rafting ile Çevre Kirliliğine Dikkat Çekildi!

Kosova'nın Prizren şehrinde, Bistriça Nehri'nde adrenalin tutkunları, çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla sıra dışı bir etkinlik gerçekleştirdi. Bunarfest kapsamında düzenlenen rafting yarışı, kamyon ve traktör şambrelleriyle yapıldı.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen festivalde yaklaşık 50 adrenalin tutkunu, Kosovalı Türklerin "Akdere" olarak adlandırdığı nehirde kıyasıya bir rekabete girdi. Yarış, Şar Dağları'nın eteklerinden başlayarak, tarihi Taş Köprü üzerinde son buldu.

Yarış boyunca nefes kesen mücadeleler yaşandı ve hem Prizren halkı hem de turistler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Yarışmaya üçüncü kez katılan Fidan Süleymani, nehrin soğuk suyuna rağmen bu heyecan dolu deneyimi tekrar yaşamak için gelecek yıl da katılmayı planladığını ifade etti.

Yaklaşık bir saat süren zorlu yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara madalyaları takdim edildi. Yarışmayı köpeği İzabella ile katılan Lee Taylor birinci, Bashkimi Basketbol Takımı'nın altyapı sporcuları ikinci, Hana Arapi ve Renata Gjeraj ise üçüncü olarak belirildi.

Festival etkinlikleri arasında sadece rafting yarışları değil, aynı zamanda konserler ve nehir yatağında temizlik faaliyetleri de yer aldı.

Adrenalin tutkunları, Kosova’nın Prizren şehrinin merkezinden geçen Bistriça Nehri’ndeki çevre...

Adrenalin tutkunları, Kosova’nın Prizren şehrinin merkezinden geçen Bistriça Nehri’ndeki çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla kamyon ve traktör şambrelleriyle rafting heyecanı yaşadı.

Adrenalin tutkunları, Kosova’nın Prizren şehrinin merkezinden geçen Bistriça Nehri’ndeki çevre...

Adrenalin tutkunları, Kosova’nın Prizren şehrinin merkezinden geçen Bistriça Nehri’ndeki çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla kamyon ve traktör şambrelleriyle rafting heyecanı yaşadı.

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