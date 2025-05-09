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Kosova’da Siyasi Kriz Derinleşiyor: Genel Seçimlerin Ardından Hükümet Kurma Süreci Tıkanmış Durumda

Kosova'da 9 Şubat seçimlerinin ardından geçen 3 ayda meclis başkanın seçilememesi yeni hükümet kurma sürecini engelliyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 13:09
Kosova’da Siyasi Kriz Derinleşiyor: Genel Seçimlerin Ardından Hükümet Kurma Süreci Tıkanmış Durumda

Kosova, 9 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerin üzerinden üç ay geçmesine rağmen hala meclis başkanını seçemeyerek siyasi krizi derinleştiriyor. Yeni hükümet kurma sürecinin başlamaması, durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Kosova Meclisi'nde 15 Nisan'da başlayan ve meclis başkanının hala seçilememesi nedeniyle iki günde bir devam eden Genel Kurul oturumları, bugün de sürdü. Oturum, meclis başkanı seçmek için gizli oylama yapacak geçici bir komisyonun kurulmasına ilişkin oylamayla başladı. Ancak, siyasi partilerin çoğu bu komisyona kendi milletvekillerini aday göstermedi.

Komisyonun kurulmasıyla ilgili yapılan oylamadan sonuç çıkmayınca, geçici meclis başkanı oturumu 11 Mayıs Pazar’a erteledi. Oturumun ertelenmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kosova’nın Geleceği İçin İttifak (AAK) Genel Başkanı Ramush Haradinaj, meclisteki alınan kararlar ve mevcut durum hakkında değerlendirme yapmak üzere Anayasa Mahkemesine başvurmaya hazırlandıklarını belirtti.

Diğer yandan, Kosova Demokratik Birliği (LDK) temsilcileri, Başbakan Albin Kurti ile bazı bakanlar hakkında yürütmedeki görevlerinden istifa etmeden milletvekili olarak yemin ettikleri gerekçesiyle Kosova Özel Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

LDK, ayrıca gelecek yılki cumhurbaşkanı seçimlerine kadar görev yapacak ulusal bir geçiş hükümeti kurulması önerisinde de bulunmuştu. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’nin yaşanan siyasi çıkmazla ilgili olarak önümüzdeki günlerde siyasi parti liderlerini görüşmeye davet edeceği bildirildi. Bu görüşmede, erken seçim düzenlenmesi gibi birçok opsiyonun ele alınması bekleniyor.

9 Şubat Genel Seçim Sonuçları

9 Şubat 2023 tarihindeki genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini LDK, 8'ini AAK/NISMA kazanmış, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1 şeklinde gerçekleşmiştir.

Kosova'da yeni hükümet kurma süreci, meclis başkanı ve yardımcılarının seçilmesinin ardından başlayabilecek. Yeni hükümetin kurulabilmesi için güven oyu oylamasında 120 sandalyeli meclisin 61'inin oyunu almak gerekecek.

Kosova’da 9 Şubat’taki genel seçimin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen meclis başkanının...

Kosova’da 9 Şubat’taki genel seçimin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen meclis başkanının seçilememesi nedeniyle yeni hükümet kurma sürecine geçilemedi. Kosova Meclisinde 15 Nisan’da başlayan ve meclis başkanının seçilememesi nedeniyle iki günde bir devam eden Genel Kurul oturumu bugün de sürdü.

Kosova’da 9 Şubat’taki genel seçimin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen meclis başkanının...

Kosova’da 9 Şubat’taki genel seçimin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen meclis başkanının seçilememesi nedeniyle yeni hükümet kurma sürecine geçilemedi. Kosova Meclisinde 15 Nisan’da başlayan ve meclis başkanının seçilememesi nedeniyle iki günde bir devam eden Genel Kurul oturumu bugün de sürdü.

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