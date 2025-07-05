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Kosova Meclisinde Bomba İhbarı Panik Yarattı

Kosova Meclisi, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi; milletvekilleri ve gazeteciler güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 14:40
Kosova Meclisinde Bomba İhbarı Panik Yarattı

Kosova Meclisi Bomba İhbarı Nedeniyle Boşaltıldı

Kosova Meclisi, bomba ihbarı sonrası acilen tahliye edildi. 15 Nisan'da başlayan Genel Kurul oturumunun, meclis başkanının seçilememesi nedeniyle iki günde bir yapılması planlanıyor.

Bugün, 42'nci kez yapılması beklenen oturum için milletvekilleri sabah saatlerinde Meclis binasına giriş yaptı. Ancak, meclis güvenliği tarafından yapılan bomba ihbarı nedeniyle milletvekilleri ve gazeteciler hızlıca tahliye edildi.

Kosova Polisi, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Kosova polisi, olayla ilgili savcılığı bilgilendirerek, polis müfettişleri ile birlikte mayın imha uzmanları ve ilgili birimlerle olay yerinde gerekli kontrol ve inceleme işlemlerini yürütmektedir" şeklinde bilgi verdi.

Kosova Meclisi Genel Sekreter Vekili Arben Loshi, yerel basına, "İngilizce konuşan bir kişi arayarak, binaya bomba yerleştirildiğini ve bombanın 10 dakika içinde patlayacağını söyledi" açıklamasında bulundu.

Kosova Geleceği için İttifak (AAK) Partisi Milletvekili Time Kadrijaj ise, "Yaşananlar son derece anlamsız. Belki de bu, milletvekillerini meclisten uzaklaştırmak için kasıtlı bir telefon aramasıdır. Meclise saldıran normal bir insan olamaz" dedi.

Olayın ardından meclisin Genel Kurul oturumu, yerel saatle 20:00’ye ertelendi. Ayrıca, Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi de ülke meclisiyle aynı binada yer alıyor.

Kosova Meclisinin, yapılan bomba ihbarı sonrası tahliye edildiği bildirildi. Meclis binası ve...

Kosova Meclisinin, yapılan bomba ihbarı sonrası tahliye edildiği bildirildi. Meclis binası ve çevresinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kosova Meclisinin, yapılan bomba ihbarı sonrası tahliye edildiği bildirildi. Meclis binası ve...

Kosova Meclisinin, yapılan bomba ihbarı sonrası tahliye edildiği bildirildi. Meclis binası ve çevresinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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