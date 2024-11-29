Kosova'nın Zveçan Belediyesine El Bombalı Saldırı

Kosova'da Şok Edici Saldırı

Kosova'nın kuzey bölgesinde bulunan Zveçan belediye binasına, gece saatlerinde gerçekleştirilen el bombası saldırısı büyük hasara yol açtı. Saldırıdan sonra, Zveçan Belediye Başkanı İlir Peci sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu şiddet eylemini kınadı.

Açıklama ve Olumsuz Sonuçlar

Peci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dün gece saat 23.45 sularında kimliği belirsiz kişiler, Zveçan Belediyesi binasına el bombasıyla saldırı düzenledi. Bu şiddet eylemi hasara yol açtı, ancak neyse ki yaralanan yok. Bu kabul edilemez şiddet ve terör eylemini şiddetle kınıyorum."

Polis Açıklaması ve Araştırma

Kosova Polisinin yaptığı açıklamada, saldırının M75 tipi el bombasıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, saldırı sonucunda 4 araçta maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. Bu son olayın, Zveçan'daki polis istasyonuna 26 Kasım'da gerçekleştirilen benzer bir saldırı ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Kuzey Kosova'da Gelişen Durum

Kosova'nın kuzeyinde, çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu Kuzey Mitroviça, Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde, Mayıs 2023'ten bu yana Arnavut belediye başkanları görev yapmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da belediye binasına el bombasıyla düzenlenen saldırı hasara neden oldu.

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da belediye binasına el bombasıyla düzenlenen saldırı hasara neden oldu.