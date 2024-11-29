DOLAR
34,68 -0,22%
EURO
36,65 -0,07%
ALTIN
2.966,39 -1,09%
BITCOIN
3.343.122,74 -1,62%

Kosova'nın Zveçan Belediyesine El Bombalı Saldırı

Zveçan Belediyesi'ne düzenlenen el bombalı saldırıda hasar meydana geldi, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:46
Kosova'nın Zveçan Belediyesine El Bombalı Saldırı

Kosova'da Şok Edici Saldırı

Kosova'nın kuzey bölgesinde bulunan Zveçan belediye binasına, gece saatlerinde gerçekleştirilen el bombası saldırısı büyük hasara yol açtı. Saldırıdan sonra, Zveçan Belediye Başkanı İlir Peci sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu şiddet eylemini kınadı.

Açıklama ve Olumsuz Sonuçlar

Peci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dün gece saat 23.45 sularında kimliği belirsiz kişiler, Zveçan Belediyesi binasına el bombasıyla saldırı düzenledi. Bu şiddet eylemi hasara yol açtı, ancak neyse ki yaralanan yok. Bu kabul edilemez şiddet ve terör eylemini şiddetle kınıyorum."

Polis Açıklaması ve Araştırma

Kosova Polisinin yaptığı açıklamada, saldırının M75 tipi el bombasıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, saldırı sonucunda 4 araçta maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. Bu son olayın, Zveçan'daki polis istasyonuna 26 Kasım'da gerçekleştirilen benzer bir saldırı ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Kuzey Kosova'da Gelişen Durum

Kosova'nın kuzeyinde, çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu Kuzey Mitroviça, Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde, Mayıs 2023'ten bu yana Arnavut belediye başkanları görev yapmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da belediye binasına el bombasıyla düzenlenen saldırı hasara neden...

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da belediye binasına el bombasıyla düzenlenen saldırı hasara neden oldu.

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da belediye binasına el bombasıyla düzenlenen saldırı hasara neden...

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da belediye binasına el bombasıyla düzenlenen saldırı hasara neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Sahipsiz Köpeklerin Kadına Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
2
Sivas'ta Yılkı Atları Karla Mücadelede Görüntülendi
3
THY, Tüm Yolculara Ücretsiz Hızlı İnternet Sunmayı Hedefliyor
4
Şırnak'ta PKK Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında
5
Irak'ın Kuzeyinde 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
6
Romanya Başbakanı Ciolacu'dan Cumhurbaşkanlığı Yarışından Çekilme Açıklaması
7
Kırklareli'nin Kahramanı: Kadın Paramedik Pelin Nağman Hayat Kurtarıyor

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek