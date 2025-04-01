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Kosova'nın Zveçan Bölgesinde Postaneye El Bombası Saldırısı

Zveçan'daki Kosova Postanesi'ne düzenlenen el bombalı saldırıda maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 10:43
Kosova'nın Zveçan Bölgesinde Postaneye El Bombası Saldırısı

Kosova'nın Kuzeyinde Postaneye Saldırı!

Kosova'nın kuzeyinde bulunan Zveçan ilçesinde, bir postaneye el bombası saldırısı gerçekleştirildi. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve büyük hasara yol açtı.

Polisten Açıklama

Kosova polisinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Zveçan'daki Kosova Postanesi ofisine iki el bombası atıldığı doğrulandı. Patlama sırasında, bir el bombası patlarken, diğer el bombası olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var

Polis, olayda ölü ya da yaralı bulunmadığını vurguladı. Sadece postanede maddi hasar oluştuğu bildirildi. Kosova polisi, bu şiddet eylemini kınadı ve saldırının faillerinin tespit edilmesi için yetkililerle işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Geçmişteki Olaylar

Önceki yıllarda, Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırpların faaliyet gösterdiği Sırbistan Postanesi (Posta Srbije) şubeleri, Kosova yetkilileri tarafından kapatılmıştı. Bu şubelerin kapatılmasının ardından, Kosova Postanesi şubeleri yeni hizmet vermeye başlamıştı.

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