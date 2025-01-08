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Kosova Polisi, Sırbistan'a Ait Vergi Dairesi Ofisini Kapatmayı Başardı

Kosova polisi, Mitroviça'da Sırbistan'a ait Vergi Dairesi ofisini kapattı. Gergin ilişkiler yeniden gündemde.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:00
Kosova Polisi, Sırbistan'a Ait Vergi Dairesi Ofisini Kapatmayı Başardı

Kosova'da Sırbistan'a Ait Kurumun Faaliyetleri Durduruldu

Kosova polisi, ülkenin kuzeyinde bulunan Mitroviça'da Sırbistan'a ait Vergi Dairesi ofisini kapattı. Kuzey Bölgesi Müdür Yardımcısı Veton Elshani, basına yaptığı açıklamada, söz konusu binanın Sırbistan Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi Dairesi'nin ofisi olduğuna dair şüpheler bulunduğunu belirtti.

Elshani, bu şüphelere dayanarak binada arama gerçekleştirildiğini ifade ederek, bina içerisindeki delil ve belgelerin, şüphelerini pekiştirdiğini vurguladı. Aramanın ardından, binadaki herkesin dışarı çıkarıldığını ve ofisin kapatıldığını açıkladı.

Kosova'da en büyük Sırp partisi olarak bilinen Sırp Listesi, ofisin kapatılmasına yönelik tepkisini yazılı bir açıklama ile duyurarak, yaşananlardan Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi sorumlu tuttu. Kurumda yaklaşık 80 kişinin çalıştığı ve bu çalışanların herhangi bir gelir kaybı yaşamayacağı konusunda güvence verildiği bilgisi paylaşıldı.

Son dönemlerde Kosova polisi, özellikle kuzeydeki Sırbistan'a ait pek çok kurumun ofislerini kapatma operasyonları gerçekleştirdi. İki ülke arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve gerginlikler, ilişkilerin yeniden kötüleşeceği kaygılarını artırıyor.

Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görmesi, iki ülke arasındaki gerilimlerin ana sebepleri arasında sayılıyor. Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011’de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci ise ilişkilerin normalleşmesi ve iki ülkenin birbirini tanıması amacıyla ortak bir çözüm üzerinde çalışıyor.

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