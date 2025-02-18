Kosta Rika, ABD’den 200 Düzensiz Göçmeni Kabul Edecek

Kosta Rika, ABD'den sınır dışı edilecek 200 düzensiz göçmeni kabul edeceğini açıkladı. Göçmenler yarın ülkeye getirilecek.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:08
Kosta Rika, ABD’den 200 Düzensiz Göçmeni Kabul Edecek

Kosta Rika, ABD’den Sınır Dışı Edilecek Göçmenleri Kabul Ediyor

Kosta Rika, ABD'den sınır dışı edilecek 200 düzensiz göçmeni kabul edeceğini bildirdi. Kosta Rika Başkanlık Ofisi, ABD'den gönderilecek düzensiz göçmenlere dair bir açıklamada bulundu.

Göçmenlerin Ulaşımı

Açıklamada, Orta Asya ve Hindistan kökenli olan 200 düzensiz göçmenin yarın yapılacak ticari uçuşla Kosta Rica'ya getirileceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı’nın Ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ay başında Kosta Rika'ya yaptığı ziyarette Devlet Başkanı Rodrigo Chaves ile bir araya gelmişti. Tarafların, toplantıda uyuşturucu kaçakçılığı ve düzensiz göçmenler gibi çeşitli önemli konular üzerinde durdukları aktarıldı.

Trump'ın Göçmen Politikaları

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevine başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırmayı seçmişti. Bununla birlikte yasal yollarla göç etme imkanı sağlayan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurmuştu.

Trump, düzensiz olarak ülkeye giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması amacıyla Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı yeni bir tesisin hazırlanmasını talimatlandırmış; o dönemde Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu tesisin göçmenler için "mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

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