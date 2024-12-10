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Köstence Sanat Müzesi Türkçe Dilinde Ziyarete Açıldı

Köstence Sanat Müzesi, Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle artık Türkçe ziyaret edilebiliyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:13
Köstence Sanat Müzesi Türkçe Dilinde Ziyarete Açıldı

Köstence Sanat Müzesi Türkçe Dilinde Ziyarete Açıldı

Romanya Kültür Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle yürütülen projeyle birlikte, Romanya'daki Köstence Sanat Müzesi artık Türkçe dilinde ziyaret edilebiliyor.

YEE'den yapılan açıklamada, Tercihim Türkçe Projesi kapsamındaki çalışmaların devam ettiği ve bu projeyle birlikte ülkedeki önemli sanat müzelerinden biri olan Köstence Sanat Müzesi'nin Türkçeleştirildiği belirtildi.

Müzede yapılan törenle ilgili bilgilerde, tüm müze içeriklerinin YEE desteğiyle Türkçe'ye çevrildiği ifade edildi. Açılış törenine Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Ozan Çakır, YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, Köstence Sanat Müzesi Müdürü Leila Rus, Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali ve diğer yetkililerin katıldığı bildirildi.

Başkonsolos Çakır, yaptığı konuşmada, bu projeyle birlikte Türkiye'den gelen turist sayısının artması hedeflendiğini kaydetti. Yıldız ise Türkiye ve Romanya arasındaki kültürel bağları güçlendirmek adına yılda düzenledikleri 200'den fazla etkinlikle katkı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Müzeye gelen ziyaretçilerin, QR kodlarını okutarak bilgileri artık sadece Rumence ve İngilizce değil, aynı zamanda Türkçe olarak da alabilecekleri bilgisi verildi. YEE’nin 2025 yılı ortasına kadar Romanya'daki tüm müze ve ören yerlerini Türkçeleştirme hedefiyle çalışmalara devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan, Romanya'nın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri olan Peleş Kalesi'ndeki basılı metinler ve sesli rehber hizmetlerinin de YEE işbirliğiyle bu yıl haziran ayında Türkçeye tercüme edildiği hatırlatıldı.

Romanya Kültür Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında...

Romanya Kültür Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Romanya'daki Köstence Sanat Müzesi Türkçe dilinde ziyaretçilere açık olacak. Köstence Sanat Müzesindeki tüm bilgiler YEE desteğiyle Türkçe tercüme edildi ve müzede bu kapsamda bir tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Ozan Çakır (sol 3), YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız (sağ 4), Köstence Sanat Müzesi Müdürü Leila Rus (sol 4), Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali (ortada) ve yetkililer katıldı.

Romanya Kültür Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında...

Romanya Kültür Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Romanya'daki Köstence Sanat Müzesi Türkçe dilinde ziyaretçilere açık olacak. Köstence Sanat Müzesindeki tüm bilgiler YEE desteğiyle Türkçe tercüme edildi ve müzede bu kapsamda bir tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Ozan Çakır (sol 3), YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız (sağ 4), Köstence Sanat Müzesi Müdürü Leila Rus (sol 4), Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali (ortada) ve yetkililer katıldı.

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